Grande successo negli Usa del tenore sabino Gianluca Sciarpelletti al Concert Gala di Peachtree

RIETI - Un grande successo del tenore Gianluca Sciarpelletti che durante un Concert Gala, nelle splendida cornice di Peachtree City in Georgia Usa, raccoglie unanimi consensi da parte del pubblico.

Un evento organizzato per raccogliere fondi su un progetto che verrà ampliato e riproposto in settembre in chiave universale, rappresentando le “Eccellenze Italiane” dove verranno uniti i vari aspetti dell’Italianità che si esprime come eccellenza nel mondo, in tutte le sue molteplici forme come l’arte, la musica lirica, ma anche il design, l’automobilismo con la partecipazione delle “scuderie” Ferrari e Maserati, ma anche Ducati e Moto Guzzi, che proprio in questo anno, ne ricorre il centenario.



Tante altre realtà, anche enogastronomiche, che rappresentano il “bel paese” nel mondo, vino, cibo, tutte eccellenze che fanno grande il Paese Italia.



Il tenore sarà quindi, ambasciatore della musica lirica ed operistica Italiana, si esibirà in un Recital durante questa “giornata” dedicata all’eccellenza Italiana, nel programma eseguirà canzoni popolari come “Torna a Surriento”, “Core n’grato”, “O sole mio” e del grande repertorio operistico come “Recondita armonia”, Nessun d’orma”, “Celeste Aida” e molte altre.



L’evento e il concerto, sarà presentato dal N.H. Principe Lorenzo Borghese, alla presenza delle massime autorità italiane sul territorio USA quali l’Ambasciatore, il Console onorario, il Vescovo di Atlanta e molti altri che vogliono rappresentare l’Italia e le sue eccellenze.



Generoso come sempre il tenore Gianluca Sciarpelletti, si presta volentieri in nome dell’Italia e della buona musica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA