© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - È cominciata i primi di dicembre la grande tournée in Cina del tenore sabino GianIauca Sciarpelletti. Lo vediamo infatti, impegnato per più di un mese, in tre recital e quindici concerti, nelle più prestigiose Concert Hall e Teatri del “sol levante”.Città come: Pechino, Shangai, Guangzhou, Jiangsu, Chongquin, Siquan, Guangdong, Shandong, Zheijang, Anhui, Hefei e molte altre, lo hanno invitato quale “Guest Star” nominandolo e annunciandolo come l’erede del grande Luciano Pavarotti.Si sono già svolti i primi tre recital: il 7 Dicembre, Tianjing concert Hall in Tianjing, il 12 dIcembre, Guangzhou Xinhai Concert Hall in Guangzhou e il 15 dicembre, Anhui Theater in Hefei dove il tenore Sciarpelletti si è fatto come sempre apprezzare.Grandissimo successo di critica che scrive: «tenore in possesso del physique du rôle, musicalmente impeccabile, stupisce e convince sempre, con il suo timbro squillante, voce brunita sempre in maschera, culmina con acuti sempre puntuali e generosi, ricco di colori e nuance dal fortissimo al pianissimo sempre in pieno appoggio».Applausi a scena aperta, standing ovation, continue e incessanti richieste di bis, hanno sancito il successo e l’inizio di questa lunga tournée. Un tam tam dei social media che lo identificano e nominano come il nuovo Pavarotti. Una grande conferma artistica, nella carriera del tenore di origini Sabine.