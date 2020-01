© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si è conclusa con grande successo, la tournée in Cina del tenore Gianluca Sciarpelletti. Tre Recitals e quindici concerti, lo hanno visto protagonista assoluto; questo il bilancio della tournée che si è appena conclusa oggi a Pechino in Cina. Il tenore sabino, osannato, acclamato e conteso dai più grandi teatri Cinesi, nominato più volte come il nuovo Pavarotti, è riuscito a stupire e soddisfare le aspettative del pubblico Cinese che ogni anno, diventa sempre più preparato, attento ed esigente.Un programma, vasto completo ed impegnativo, ha saputo soddisfare ogni serata, il pubblico che ringraziava puntualmente con applausi a scena aperta, standing ovation e incessanti richieste di bis, alle quali il tenore Sciarpelletti, si concedeva generosamente e con grande passione al suo pubblico che lo ha seguito con grandissimo interesse, mostrato anche da parte dei media, social media ed emittenti televisive cinesi, che più volte, hanno ripreso e trasmesso in diretta, i concerti a milioni di spettatori.Puntuale come sempre, il tenore Gianluca Sciarpelletti, si è fatto apprezzare per la sua perfetta emissione vocale, ricca di armonici, con acuti puntuali e generosi che con semplicità e apparente facilità, ha interpretato magistralmente, un programma molto impegnativo, composto da ben 15 brani tra romanze, liriche e canzoni popolari del grande repertorio, concedendosi anche ripetutamente, alle insistenti richieste di bis, da parte del pubblico.Una grande voce, provata esperienza e solida tecnica vocale, confermano e consolidano l’ascesa e crescente carriera internazionale del nostro tenore Sabino, che già riconfermato, tornerà in Cina il prossimo marzo e aprile, per un’altra tournée di dieci concerti, nei più importanti teatri nazionali cinesi.