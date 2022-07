Giancarlo Giannini protagonista al Fara Film Festival, la soddisfazione del sindaco

RIETI - Giancarlo Giannini al Fara Film Festival. Si è svolta ieri la quarta serata del Fara Film Festival, che ha visto la presenza di un ospite d’eccezione: l’attore, doppiatore e regista italiano Giancarlo Giannini. L’attore ha ripercorso davanti a una folta platea la sua vita non senza anedotti divertenti, e ha ricevuto un premio alla carriera.

Il sindaco

«Una bellissima serata ieri al Fara Film Festival, con un maestro del cinema italiano e non solo: Giancarlo Giannini - ha dichiarato il Sindaco Roberta Cuneo - una piazza gremita ha accolto con calore ed entusiasmo questo grande artista, ascoltando racconti e aneddoti di una vita straordinaria dedicata all’arte. Rinnovo i miei complimenti agli organizzatori del Fara Film Festival, Riccardo Martini e Daniele Urciuolo, per una terza edizione di grande successo, che ha portato nella nostra Fara protagonisti di primo piano del panorama cinematografico italiano e internazionale, regalando a tutti noi serate veramente speciali, coniugando spettacolo e turismo come volano economico».