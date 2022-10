Il giallo della ex postina, la donna pochi giorni prima della sua scomparsa aveva ritirato una polizza assicurativa pensionistica di 51 mila euro

RIETI - Nuovi interessanti particolari nell'inchiesta sulla scomparsa di Silvia Cipriani, l'ex postina di 77 anni scomparsa dalla sua abitazione di Cerchiara lo scorso 21 luglio, e cui resti ossei - probabilmente attribuìbili a lei, anche se manca al momento la conferma del dna - sono stati ritrovati nel bosco di Scrocco, non distanti da dove è stata ritrovata la sua Fiat Palio.

Durante la trasmissione “Storie italiane” di Rai Uno, l'inviata Roberta Spinelli ha rilevato cone l'ex postina, pochi giorni prima di scomparire - quattro, come riferì a suo tempo Il Messaggero, edizione di Rieti - si recò nell'ufficio postale di Contigliano, dove lavora il nipote Valerio, per ritirare una polizza pensionistica assicurativa di 51 mila euro.

Sarebbero inoltre emersi altri particolari sulle proprietà immobiliari della donna che, oltre alla casa di Rieti e al fienile poi venduto per 10 mila euro - aveva anche un altro immobile, per il quale aveva acceso un prestito, mediante del quinto della sua pensione, per svo,lgere lavori di ristrutturazione.