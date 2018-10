Ultimo aggiornamento: 11:18

RIETI - Questo fine settimana torna a Rieti “Giallo al Centro”, il premio dedicato alla letteratura Gialla e Noir giunto alla seconda edizione.Sabato 6 e domenica 7 ottobre in varie location del centro storico di Rieti ci saranno iniziative e incontri con alcuni autori organizzate dell’associazione culturale Macondo.Si inizia sabato 6 ottobre alle ore 18.30 al House Design, in via Roma 56, con la presentazione dei quattro finalisti che parleranno delle proprie opere: Livia Sambrotta parlerà di Tango down (edito da Pendagron), Alessandro Morbidelli di Storia di un naso rosso (edito da Todaro), Sara Magnoli di Se il freddo fa rumore (edito da Damster) e Giovanni Lucchese di Questo sangue non è mio (edito da Alterego).Il giorno dopo, domenica 7 ottobre, alle ore 18.30 al Sazerac Cafè, nei pressi del ponte romano vicino al fiume Velino, Piergiorgio Pulixi, presidente del premio, presenterà il suo ultimo libro Lo stupore della notte (Rizzoli editore). Alle 20.30 sarà possibile cenare insieme a tutti gli autori al Depero Club, in via Terenzio Varrone, per poi trasferirsi al Wanderer, sempre in via Terenzio Varrone, dove alle 22.30 ci sarà la designazione del vincitore del premio "Giallo al Centro".