RIETI - A tre anni dal suo debutto, del “Premio Giallo al Centro” non si parla più soltanto a Rieti, ma anche negli ambienti letterari italiani che contano. Così, forte del consenso acquisito, il secondo week end reatino d’ottobre torna a tingersi di giallo e noir grazie alla terza edizione del Premio ideato dalla presidente dell’associazione culturale “Macondo” Roberta Giovannetti insieme alla giornalista reatina Paola Corradini e che per tre giorni – da oggi e fino a domenica - vedrà alternarsi presentazioni, incontri con gli autori, laboratori di illustrazione e la terza edizione del Premio omonimo, fino alla proclamazione del vincitore scelto fra i cinque finalisti selezionati per l’appuntamento di quest’anno: Giuse Alemanno “Come belve feroci” (Las Vegas Edizioni), Francesco Aloe con “Aspetta l’inverno” (Aliberti editore), Lucia Tilde Ingrosso e il suo “Una sconosciuta” (Baldini+Castoldi), Antonio Paolacci e Paola Ronco per “Nuvole Barocche” (Piemme) e Fabrizio Silei con “Trappola per volpi” (Giunti).Oltre alla giuria di qualità, guidata dal presidente del Festival, Piergiorgio Pulixi (classe 1982, firma di punta del panorama giallo e noir italiano, già membro del collettivo Mama Sabot creato da Massimo Carlotto e che nel 2017 tenne a battesimo la prima edizione del Premio), l’edizione 2019 ha introdotto anche il voto on line, che ha permesso ai lettori ed appassionati del genere giallo e noir di scegliere il loro titolo preferito, con oltre 180 i votanti che hanno espresso la loro preferenza. I nomi dei vincitori si conosceranno domenica sera, al termine dello spoglio e della lettura delle motivazioni da parte della giuria all’interno della quale, a favore di Giallo al Centro, si sono aggiunti Ariase Barretta, vincitore della prima edizione con “H dalla sette piaghe” (Meridiano Zero) e Giovanni Lucchese, che lo scorso anno si è portato a casa il premio grazie a “Questo sangue non è mio” (AlterEgo edizioni).Sabato e domenica tornerà a Rieti anche l’illustratore e fumettista Luca Ralli (suoi tanti dei disegni per i libri di Stefano Benni), già ospite della prima edizione di Giallo al Centro con il workshop "(Ri)Tratti di Giallo” riservato agli studenti dell'istituto d'arte Calcagnadoro e che stavolta incontrerà gli appassionati per raccontare, attraverso le immagini, le parole degli scrittori.Il week end di “Giallo al Centro”:Venerdì 11 ottobre, ore 18.30 – Sala Mostre del ComuneAriase Barretta presenta “Litany” (Onirica Edizioni)Sabato 12 ottobre, ore 18.30 – Sala Mostre del ComuneIncontro con i cinque finalisti della terza edizione del “Premio Giallo al Centro”Domenica 13 ottobre, ore 19.00 – Depero Club di Via Terenzio VarronePiergiorgio Pulixi presenta il suo ultimo libro “L’isola delle anime” (Rizzoli Noir)Seguirà la cena con gli autori, aperta a lettori ed appassionati. Alle 22.30 al “The Wanderer Whisky Beer and Cocktail”, alla presenza del presidente del festival Piergiorgio Pulixi e dei vincitori dell’edizione 2017 Ariase Barretta e 2018 Giovanni Lucchese, verranno proclamati i vincitori scelti dai lettori attraverso la votazione on line e dalla giuria.