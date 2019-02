© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - I Carabinieri della Specialità Forestale delle Stazioni di Borgorose e Petrella Salto prestano soccorso a tre persone rimaste bloccate con la propria vettura sull’altopiano di “Rascino”.Nella serata di ieri 25 febbraio verso le ore 18 circa, i militari delle Stazioni Carabinieri Forestale di Borgorose e Petrella Salto hanno portato soccorso a una famiglia di tre persone proveniente da Roma (nonni con nipote oltre a cagnolini al seguito) rimaste bloccate con la propria vettura sulla strada che da Fiamignano porta all’altopiano di “Rascino”., a causa del ghiaccio formatosi sul piano viario.Il conducente, dopo vari tentativi di rimettere in marcia il veicolo, aveva desistito decidendo di chiamare aiuto tramite il proprio cellulare. Cosa non facile vista la scarsa copertura della rete mobile in quella zona. Tuttavia dopo essersi allontanato per cercare di provare un punto in cui il cellulare si attivasse riusciva chiede soccorso.I Militari raggiungevano prontamente il luogo segnalato costatando che le persone stavano in buone condizioni, anche se infreddolite stante l’rapprossimarsi della notte e considerato l’equipaggiamento non proprio adatto a quelle quote. Dopo aver messo in sicurezza il veicolo perché non creasse un pericolo per la circolazioni Carabinieri della Specialità Forestale provvedevano ad accompagnare le persone soccorse alla più vicina struttura alberghiera dove poter trascorrere la notte. Questa mattina l’autovettura è stata liberata dalla morsa del ghiaccio, grazie anche alla collaborazione del personale del Comune di Fiamignano e così nonni e nipote hanno potuto far ritorno alla propria abitazione, non prima di aver ringraziato soccorritori e attraverso loro l’Arma tutta dei Carabinieri.