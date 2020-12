La reatina Giulia De Acutis in Germania con l'Erasmus: «Ho preferito non tornare a Rieti in questo periodo»

RIETI - Sono trascorsi pochi giorni dalle festività natalizie del 24 e 25 dicembre, in attesa del passaggio da un 2020 a tratti catastrofico ad un 2021 dai tratti speranzosi. In questi giorni di festa, nonostante le restrizioni imposte dal Governo, molte famiglie reatine hanno potuto riabbracciare i propri cari che sono ritornati nella nostra provincia da fuorisede per motivi di lavoro o di studio. Alcuni reatini, però, hanno scelto di non far ritorno nel reatino in queste vacanze. Ne è un esempio Giulia De Acutis, giovane studentessa di Filosofia che da settembre vive in Germania, ad Heidelberg, grazie ad un programma "Erasmus".

Da quanto abita in Germania e perché si trova lí?

«Sono in Germania dalla seconda metà di settembre per aver vinto una borsa di studio Erasmus all'università Karl Ruprecht di Heidelberg».

Qual è la situazione in Germania e nella sua città?

«La situazione in Germania in questi mesi è stata più leggera rispetto a quella italiana. Non avevamo il coprifuoco, le biblioteche e i negozi erano aperti, chiusi invece pub e ristoranti. Tuttavia, per le vacanze di Natale, le restrizioni si sono irrigidite: coprifuoco, chiusura dei negozi e delle librerie, uscire soltanto per ragioni di prima necessità o per attività sportiva ma da soli, la socialità limitata ai giorni di festa e con un numero limitato di persone!».

Sono da poco trascorse le vacanze natalizie, in attesa del Capodanno. Come e con chi le ha trascorse?

«Per le vacanze di Natale non sono fortunatamente stata sola. Sono venuti a stare nel mio appartamento per il 24 e il 25 due amiche, anche loro "Erasmus", che condividono con me questa esperienza».

Le manca Rieti? Quanto è stato difficile trascorrere questi giorni lontano dalla sua famiglia?

«Rieti mi è mancata più che altro per il non aver potuto salutare i miei familiari ma, data la situazione attuale, mi sono sentita più a mio agio a rimanere qui a Heidelberg. Credo che nei periodi festivi il distacco dai propri affetti si senta di più ma la lontananza fisica non mi ha impedito di sentirli comunque vicini!».

Perché non è tornata a Rieti?

«Beh, non sono tornata a Rieti perché sarebbe stato troppo sconveniente (una volta tornata nuovamente in Germania, la quarantena sarebbe stata inevitabile!) e anche per paura di rimanere bloccata in Italia».

Cosa studia? Com’è cambiato il modo di frequentare l’università durante questa pandemia?

«Studio filosofia e sono al terzo anno di triennale. Le lezioni e il corso di lingua sono online, tuttavia ho potuto comunque conoscere molti studenti "erasmus" con cui mi frequento. Certo, l'ambiente universitario mi manca moltissimo, però sono stata fortunata ad aver avuto comunque la possibilità di conoscere nuove persone in questo periodo così ostile alla socialità».

Come si è organizzata l’università tedesca per questo anno accademico?

«L'università tedesca si è organizzata molto bene con la didattica online...devo ammettere che i professori e gli studenti sono molto attivi e rendono il tutto interattivo e ricco di forum per dibattere del materiale di studio».

Qualche giorno fa sono cominciati i V-Day, giorni in cui sono stati somministrati i primi vaccini anti-covid in Italia così come in altre zone d'Europa. A tal proposito, quando e come secondo lei si tornerà alla normalità? Come cambieranno i rapporti sociali dopo questo periodo ?

«Sono sincera: non me la sento di dare previsioni sul quando e come si tornerà alla normalità. Non credo che quest'anno accademico si evolverà differentemente da come sta andando adesso. Un ripristino della normalità credo sarà graduale. Credo che dopo questo periodo saremo tutti meno misantropi ma (per fortuna o sfortuna) durerà poco».

