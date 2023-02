In Seconda categoria, finisce 1 a 1 tra Gens Cantalupo e Velinia. I commenti e il tabellino

RIETI - Nella prima giornata di ritorno del campionato di Seconda categoria al campo “Tempesta” di Cantalupo la Gens Cantalupo pareggia per 1-1 col Velinia al termine di una gara condizionata dalle precarie condizioni del terreno di gioco per la pioggia caduta abbondantemente prima e durante l’incontro.

Il primo tempo. Parte bene la formazione ospite che al 10’ si rende pericolosa con un tiro di Di Stefano deviato in angolo dal portiere La Prova ed al 15’ si porta in vantaggio con un bellissimo tiro dalla distanza di Lucarelli. La reazione della Gens Cantalupo avviene al 17’ con una conclusione di Sagoleo respinta da Nicoletti ma al 22’ ancora il Velinia riparte con Lucarelli che ruba palla a centrocampo e si porta al limite dell’area calciando di poco a lato della porta. Al 23’ Iannarella viene ammonito per un fallo su Graziani e sulla susseguente punizione di Ciotti i difensori della Gens respingono il pallone insidioso. La Gens a questo punto si scuote ed al 25’ un bel lancio di Di Francesco imbecca Murati in area ma Nicoletti lo precede in uscita. Tre minuti dopo è il capitano Francesco Corinaldesi a salire in cattedra servendo ancora Murati ma il pallone è preda dei difensori avversari. Al 30’ ci riprova il Velinia con un assist di Tosoni per Petitta ma La Prova non si lascia ingannare e blocca con sicurezza. Un minuto dopo arriva il gol del pareggio: l’azione parte da Di Francesco che dalla distanza serve Murati e sotto rete il centravanti insacca a fil di palo. Al 35’ girata a lato di Graziani ed al 40’ La Prova blocca una rovesciata in area di Tosoni. Al 42’ Di Francesco calcia alto una punizione scaturita al limite dell’area da un fallo su Murati ed al 43’ dalla parte opposta Del Sole conclude alta una ribattuta su precedente tiro di Lucarelli. Finale di tempo con brivido al 45’ quando La Prova devia in angolo un insidioso tiro di Di Stefano.

Il secondo tempo. La ripresa si apre con l’infortunio subìto da Francesco Corinaldesi che cade male a terra sul terreno fangoso e viene sostituito da Fabbrini. Al 10’ La Prova blocca una punizione di Tosoni scaturita da un fallo di Sagoleo su Lucarelli e un minuto dopo lo stesso portiere respinge con prontezza un tiro ancora di Tosoni. Al 23’ scambio tra Fabbrini e Murati con tiro al volo finale parato da Nicoletti ed al 26’ girata al volo di Petitta servito da Lucarelli. Al 32’ Del Sole batte una punizione dal limite dell’area per un fallo di Bonifazi su Lucarelli; i difensori della Gens respingono in due tempi sul primo tentativo ancora di Lucarelli e successivamente su quello di Ciotti. Al 38’ rischio per i padroni di casa con una respinta quasi sulla linea di porta su tiro di Graziani e finale di gara con la Gens in attacco con un doppio tiro di Pieroncini al 44’deviato in calcio d’angolo. L’ultimo brivido al 45’ quando in contropiede Petitta sfiora la traversa con un tiro dal limite.

I commenti

Fabrizio Lattanzi, tecnico Gens Cantalupo:

“Un pareggio che ci va un po' stretto ma visto come si era messa la gara all’inizio lo accettiamo. Siamo scesi in campo registrando varie assenze ma noi consideriamo tutti i giocatori importanti e oggi ognuno ha reso al massimo. Complimenti al Velinia per la bella gara disputata”.

Stefano Sinibaldi, tecnico Velinia:

“Una buona partita e un buon pareggio. Abbiamo anche cercato di vincere fornendo una buona prestazione ma accettiamo questo risultato che ci conferma speranze positive per le prossime gare”.

Il tabellino

Gens Cantalupo: La Prova, Iannarella (26’st R.Di Curzio), Zuccari, Evangelisti, Pitotti, Bonifazi, D.Di Curzio, Di Francesco, Murati (30’st Pieroncini), Fr.Corinaldesi (5’st Fabbrini), Sagoleo (20’st Fe.Corinaldesi). A disp. Cipriano, Sabatino, Giuliani. All. Fabrizio Lattanzi

Velinia: Nicoletti, M.Longhi, L.Saulli, Ciotti, A.Saulli, Di Stefano, Petitta, Lucarelli, Graziani, Del Sole, Tosoni. A disp. D.Longhi, Fainelli. All. Stefano Sinibaldi

Arbitro: Mastroiaco di Rieti

Marcatori: 15’pt Lucarelli, 30’pt Murati

Note: ammoniti Iannarella, Sagoleo, L.Saulli. Angoli 5-3