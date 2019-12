RIETI - Al campo "Vincenzo Tempesta" di Cantalupo va in scena la gara di recupero tra Gens e Poggio Catino non disputata sabato scorso 21 dicembre e valida per la decima giornata di andata del campionato di Terza categoria.



Un incontro avaro di emozioni che la Gens Cantalupo si aggiudica per 1-0 grazie al gol realizzato a sei minuti dalla fine da Murati con una deviazione di testa su un calcio di punizione battuto dal capitano Francesco Corinaldesi. Nel primo tempo sono gli ospiti a rendersi pericolosi con due tentativi sventati dal portiere Bianchini: al 7' su un'incursione di Lupo ed al 31' con una deviazione in angolo su tiro ravvicinato di Pompei. Per la Gens da segnalare un tiro alto di Cortella al 10' ed uno di Simone Boccolucci al 35' che termina a lato. Al 9' della ripresa ancora Lupo impegna Bianchini mentre Maierini, dalla parte opposta, si rende protagonista con due belle azioni al 12' ed al 24' ma le conclusioni terminano tra le braccia di Bianchini. Al 39' arriva il gol-partita: Francesco Corinaldesi calcia una punizione dal vertice destro e sotto porta si fa trovare pronto alla schiacciata Murati che batte Mancini."Tre punti importantissimi arrivati al termine di una gara che abbiamo giocato male e che gli avversari avrebbero meritato di pareggiare. Abbiamo sfruttato al meglio l'opportunità che ci è capitata nel finale e per la nostra classifica è una vittoria quanto mai opportuna"."Un pareggio sarebbe stato più giusto, considerando che nel primo tempo abbiamo creato noi le occasioni migliori. Una sconfitta scaturira da un episodio al termine di una gara equilibrata e corretta".Bianchini, Borgucci (35'st Bonifazi), A.Boccolucci (19'st Ricottini), Lattanzi (20'pt Pazzaglia), Speranzoso, Fabbrini, S.Boccolucci, Di Curzio (19'st Pompili), Fe. Corinaldesi, Fra. Corinaldesi, Cortella (2'st Murati). A disp. Fabrizi, Corazzesi, Favetta, Marinelli. All. Luca Zappaterreno.Mancini, Ghisu, Mischi, Pompei, Polletti, D.Gioia, Vallone, M. Gioia (19'st Sapora), Lupo (32'st A.Guarino) , Maierini, Micheli (30'pt S.Guarino). A disp. Reut, Sapora, Paolelli, Ramazzotti. All. Gabriele Mischi.Arbitro: Bejan di Rieti.Rete: 39'st Murati.Note. Ammoniti Lattanzi, Di Curzio, A.Boccolucci, Ricottini, Lupo. Angoli: 3-2.