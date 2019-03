© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «Oggi pomeriggio abbiamo salutato a Rieti, i militari del Genio dell'Esercito che sono stati vicino ai comuni colpiti dal sisma. In particolare a Cittareale non dimenticheremo mai l'allestimento in circa quarantotto ore della struttura provvisoria da adibire a scuola e poi l’urbanizzazione della nuova scuola di Cittareale, primo edificio antisismico ad essere ricostruito in tutta l’area del cratere. Poi sono iniziate le demolizioni ed infine il grande aiuto durante la grande nevicata del 2017. Con grande emozione quindi, ho consegnato una felpa della nostra Pro Loco al Comandante del Genio, Gen. B. Francesco Bindi, in rappresentanza di tutti i cittadini di Cittareale che ringraziano tutti gli uomini che si sono succeduti in questi mesi per aiutarci a ripartire» dichiara il Sindaco di Cittareale Francesco Nelli, oggi a Rieti nella sede della Protezione Civile Regionale per il ringraziamento al Genio dell'Esercito che ha terminato la sua missione nei comuni reatini del cratere.