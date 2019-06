© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Onoreficienza al merito per il Gen. Giuseppe Faraglia, reatino d'origine, il quale lo scorso 2 giugno, in occasione dei festeggiamenti per il 73esimo della Repubblica italiana, alla presenza delle autorità religiose, civili e militari della città campana, ha ricevuto il riconoscimento dal Prefetto di Caserta, dottor Raffaele Ruperto, conferitogli dal Presidente della Repubblica lo scorso 27 dicembre."L’importante conferimento pubblico - si legge nella nota ufficiale - ha voluto essere anche il riconoscimento dell’opera svolta dall’Ufficiale Generale durante il periodo di comando del Centro Addestramento Volontari dell’Esercito di Capua. A testimonianza di questo impegno, sono stati numerosi i premi nazionali ed internazionali ricevuti dal Generale Faraglia come risultanza di una costante integrazione tra Istituzioni, Società Civile, Scuola e mondo militare nel promuovere e divulgare i valori morali e i principi etici su cui si fonda il nostro vivere civile, legando temi fondamentali quali l’Insegnamento morale verso i giovani, la valorizzazione del Senso Civico, la ricerca convinta della Legalità e la garanzia della Sicurezza Pubblica come elemento di difesa delle categoria più deboli della società.Una filosofia che il Gen. Faraglia ha mostrato fin da subito di voler perseguire anche nel suo nuovo incarico quale Comandante della Scuola di Fanteria di Cesano".