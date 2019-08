© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Una delegazione reatina, composta da Daniela Acuti membro della Giunta del Comitato Gemellaggi e Relazioni Internazionali del Comune di Rieti e da Federica Romanin in rappresentanza del Comune di Rieti, è stata accolta con grande affetto e interesse a Caleruega (Spagna) dove in questi giorni sono in corso i festeggiamenti in onore di San Domenico di Guzman.La delegazione reatina è stata accolta da Josè Ignacio Delgado Palacios (procurador de las Cortes de Castilla y Lèon, ex Sindaco che sottoscrisse il gemellaggio con Rieti), Lidia Arribas Delgado (Sindaco di Caleruega), Ana Munuera (Vicesindaco di Caleruega), Noelia Bicario, José Luis Pena, Tinin Revilla e Angel Mata (consiglieri). Alle giornate di festeggiamenti la delegazione reatina ha incontrato anche le rappresentanza della Provincia e del Governo locale, oltre a esponenti del mondo ecclesiale provenienti da Palencia, Burgos e, naturalmente, Caleruega.Una delegazione spagnola tornerà a Rieti dal 22 al 25 agosto, a poche settimane di distanza dalla Festa del Sole, per partecipare alla rievocazione storica di San Domenico di Guzman.“Si consolida sempre di più il gemellaggio con Caleruega, che esiste già da anni e che abbiamo recuperato – dichiara il Presidente del Comitato Gemellaggi del Comune di Rieti, Elisabetta Occhiodoro – puntiamo a rafforzare i rapporti con la Spagna e queste prime iniziative dimostrano il reciproco interesse che lascia ben sperare per nuove e concrete opportunità di scambio e di sviluppo reciproci”.