RIETI - E’ una delle realtà più attive sul territorio mirtense, l’Associazione Gemellaggi di Poggio Mirteto, che oltre agli scambi culturali e reciproci viaggi da e verso i Comuni italiani ed esteri con cui è gemellata la cittadina mirtense propone spesso iniziative.L’ultima in ordine di tempo è quella che l’associazione organizza per domenica 21 ottobre. Una visita guidata al Ghetto di Roma. La guida sarà come Vincenzo Surace. Nel corso della visita si esibirà, con alcuni interventi inerenti il tema dell'incontro, la signora Paola Surace, attrice e socia oltre ad essere amica con l’Associazione gemellaggi di Poggio Mirteto. L'orario della visita sarà dalle 10.30 alle 12.30 circa. Chi vuole partecipare può telefonare al 3480018804 oppure confermare direttamente sul sito dell’associazione per avere maggiori dettagli riguardo gli appuntamenti e le varie modalità di trasporto.Poggio Mirteto, va ricordato è attiva sul fronte gemellaggi da una quindicina d’anni. Attualmente guidata dal presidente Lanfranco Santini, la Città di Poggio Mirteto è gemellata con Canejan (Francia), Sileda (Spagna), Nagycovacsi (Ungheria) e Massa.