CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIETI - Una gelosia nata sul posto di lavoro, un’accusa ingiusta di spacciare droga rivolta da un infermiere a un collega, fino alla condanna per calunnia nei confronti del primo. E’ stato il tribunale a mettere la parola fine, almeno in primo grado, a una brutta vicenda che ha rischiato di far finire in carcere, da innocente, un precario dell’ospedale de Lellis facendogli perdere il posto di lavoro. A giocarselo è stato invece il reatino M.P., 39 anni, già assegnato agli arresti domiciliari all’inizio...