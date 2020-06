RIETI - Notte brava a Piani di Poggio Fidoni, quella a cavallo tra venerdì e sabato: scontri e auto vandalizzate per rivalità in amore. I contrasti iniziati in città sono poi culminati nella frazione a notte fonda con l’intervento di pattuglie della Polizia stradale e della Volante. Nei confronti di due giovani del posto, ritenuti responsabili di intemperanze e del danneggiamento di due autovetture, è scattata la denuncia a piede libero. Una vicenda di quelle che nascono tra i tavoli del bar del paese tra amicizie, conoscenze e innamoramenti.

Un po’ quello che è accaduto a Poggio Fidoni in una notte da far west. Al centro degli attriti una giovane del posto, oggetto di attenzioni trasversali che hanno poi fatto scattare una serata di follia nella piccola frazione di Rieti.

La gelosia. Ad innescare la miccia sarebbe stata l’uscita serale della ragazza in compagnia di un giovane presso un bar del centro storico di Rieti, in prossimità di piazza Vittorio Emanuele II. Proprio qui - dove la coppia è stata raggiunta dal presunto rivale in compagnia di un suo amico – si sarebbe innescata una prima animata discussione che avrebbe portato i contendenti quasi alle mani. Per evitare ulteriori conseguenze la coppia si sarebbe successivamente allontana, mentre i due amici hanno fatto ritorno a Piani di Poggio Fidoni dove, dopo un aver girovagato e atteso un po’, si sono recati in via Venanzi in prossimità del bar “Black ivory wine bar”.

La notte brava. Qui - probabilmente nella convinzione di aver individuato l’autovettura del giovane da loro ritenuto in compagnia della ragazza – hanno ingranato la retromarcia andando ad impattare più volte contro un’Alfa Romeo Giulietta che poi si scoprirà essere il veicolo di un amico del giovane, danneggiata poi ulteriormente con dei calci.

La notte brava dei due però non si è fermata al danneggiamento dell’auto ma è proseguita poco distante, dove è stato preso di mira un altro automezzo cui sono stati sfondati i vetri. Caos e rumori che – intorno alle 4 del mattino – hanno inevitabilmente svegliato alcuni residenti della zona e il proprietario della seconda auto vandalizzata che hanno immediatamente chiamato il numero di emergenza 113. Sul posto una pattuglia della Polstrada di Passo Corese munita di etilometro e tre pattuglie della squadra Volante della Questura di Rieti.

Bloccati. Gli operatori di polizia hanno ben presto individuato e fermato i soggetti coinvolti e riportato i giovani alla calma. Nei loro confronti una denuncia per danneggiamento aggravato e per uno di essi è scattato il sequestro del veicolo e il ritiro della patente. Una vicenda che ha un po’ scosso i residenti, dai contorni non ancora del tutto delineati e sulla quale gli uomini dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico stanno tutt’ora indagando ed effettuando ulteriori riscontri investigativi e accertamenti per risalire a quanto esattamente accaduto nella piccola comunità di Piani di Poggio Fidoni, a iniziare dai rapporti tra i giovani.

