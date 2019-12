L'ALLERTA DELLA PROTEZIONE CIVILE

RIETI - Minime abbondantemente sotto lo zero (-4 domenica) e venti forti (con tanto di allerta meteo diramata dalla protezione civile) sono previsti nel Reatino durante l'ultimo weekend dell'anno. Dunque domani, 28 dicembre, e domenica farà molto freddo, anche se non sono previste precipitazioni.Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal mattino di domani, sabato 28 dicembre, e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio: venti forti o di burrasca nord-orientali, con raffiche di burrasca forte in corrispondenza delle aree montuose. Mareggiate lungo le coste esposte. Il Centro Funzionale Regionale ha pertanto inoltrato un bollettino con attenzione per vento su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Roma, Aniene, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri.La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto.