Rieti, familiari in attesa al pronto soccorso del De Lellis: Asl allestisce strutture ombreggianti

RIETI - La Direzione Aziendale della Asl di Rieti, viste le elevate temperature di questi giorni e la necessità di contingentare gli ingressi presso l’ospedale de’ Lellis di Rieti, a causa dell’emergenza Covid-19, ha deciso di dotare l’area esterna del Pronto Soccorso di alcune strutture ombreggianti.

I gazebo, sono stati allestiti per ospitare i familiari dei pazienti in carico all’Unità di Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza, in attesa di valutazione e cure.

Per migliorare ulteriormente il servizio, i gazebo, allestisti in prossimità dell’area verde presente a sinistra dell’ingresso principale, saranno dotati di sedie.



