RIETI - La fucilata, il ferimento, Charlie che si accascia poi la corsa d’urgenza in una clinica veterinaria e l’arma del «delitto» mai sequestrata. Non è un giallo ma un «regolamento» di conti tra vicini di casa e a farne le spese, questa volta, non sono i contendenti ma Charlie, il gatto europeo di uno di questi. Finisce così nei guai il 53enne sabino P.B., accusato di aver imbracciato la sua carabina calibro 5,5 mm – regolarmente denunciata - e sparato contro l’amato gatto del...