Rieti, gatto intrappolato in una conduttura: soccorso e salvato dai vigili del fuoco

RIETI - I Vigili del Fuoco di Rieti della sede centrale sono intervenuti questa mattina alle ore 9.16 all'interno del sedime

aeroportuale "Giuseppe Ciuffelli" per liberare un gattino che era intrappolato in una conduttura sotterranea. Alle operazioni di recupero hanno partecipato in maniera attiva anche i militari della Scuola Interforze per la Difesa NBC con un mezzo di movimento terra e gli elicotteristi del CNVVF che hanno messo a disposizione una sonda video che ha permesso di perlustrare la condotta sotterranea. Una volta individuato con precisione il punto dove cercare, i Militari con l'automezzo hanno scavato sino a raggiungere il tubo di plastica. A quel punto i VVF hanno fatto una incisione nella condotta e hanno recuperato il gattino riportandolo alla luce.