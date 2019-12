MOTIVAZIONI PREMI MANLIO SCOPIGNO

RIETI - Si è svolta presso il Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia la consegna dei Premi Manlio Scopigno 2018/19 a Gian Piero Gasperini Miglior Allenatore di serie A e a Massimo Brambilla Miglior Allenatore di settore giovanile.Le premiazioni fanno seguito a quelle svolte lo scorso 14 Ottobre ad Amatrice, a cui i due tecnici per problemi organizzativi non hanno potuto partecipare.Miglior allenatore di serie A a Gian Piero Gasperini: «Per avere guidato l'Atalanta al raggiungimento di un traguardo storico, la conquista di un posto in Champions League. Un risultato inimmaginabile considerate le potenzialità tecniche ed economiche delle società concorrenti, centrato anche grazie al contributo di una società seria, efficace e organizzata, un autentico modello».Premio miglior allenatore del settore giovanile a Massimo Brambilla: «Per avere guidato la formazione Primavera dell'Atalanta alla conquista dello scudetto, a completamento di un bellissimo percorso personale e professionale all'interno dei quadri tecnici della società bergamasca, dove continua a essere un punto di riferimento».