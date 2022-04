RIETI - Fuga di gas dalla bombola di una Fiat Punto alimentata a gas e parcheggiata in via San Liberatore. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco, allertati da alcuni passanti che avevano avvertito uno strano odore.

E' stato necessario inoltre deviare il traffico veicolare in via Pennina per consentire ai vigili del fuoco della caserma di Rieti di operare in massima sicurezza, senza coinvolgere persone e mezzi.