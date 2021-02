RIETI - I Vigili del Fuoco di Rieti della sede centrale stanno intervenendo in questi momenti nel monte Terminillo, all'altezza del Piazzale Leandro Zamboni, a causa di una pericolosa fuga di gas su di uno dei Residence presenti in zona. I Pompieri hanno, a scopo precauzionale, evacuato dai primi momenti lo stabile e stanno procedendo a mettere in sicurezza l'intera zona.

