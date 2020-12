Rieti, scuola evacuata in Sabina dopo la rottura di una conduttura del gas

RIETI - Evacuata la scuola di Selci in Sabina, in seguito a una fuga di gas nelle vicinanze.

Da quanto appreso, alcuni operai che stavano eseguendo un intervento sulla rete elettrica, con un escavatore, avrebbero urtato una conduttura del gas. La scuola è stata evacuata e i bambini condotti, in sicurezza, su una via secondaria e poi riaccompagnati dai familiari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Casperia e di Torri in Sabina, i vigili del fuoco dal distaccamento di Poggio Mirteto, la polizia locale dell'Unione Nova Sabina, oltre a squadre di pronto intervento per la riparazione.

L'intervento è in corso, ma tutto è stato messo in sicurezza.

