RIETI - Rottura di una conduttura del gas in Bassa Sabina, utenti ancora senza gas e non solo. La rottura, in seguito a uno smottamento, è avvenuta domenica in località Cerquabella, Poggio Catino. Nella rottura della saldatura del tubo del gas, c'è stata anche una piccola esplosione, che ha colpito la conduttura dell'acqua, che si è rotta in un punto.Coinvolte migliaia di utenze, al momento ancora senza gas metano, nè acqua calda nè termosifoni, a Poggio Catino, Casperia, Roccantica, Montebuono, Torri in Sabina, Selci in Sabina, Montasola. L'acqua è entrata nel tubo del gas. Al lavoro, da domenica, i tecnici, ma prima si deve svuotare il tubo del gas dall'acqua. Fino ad allora non è possibile erogare il gas. Una volta terminate le operazioni (il tratto di tubo è stato intanto sostituito), i tecnici passeranno paese per paese per verificare le condizioni. Fino ad allora, le utenze dovranno mantenere chiuse caldaie e fornelli.