RIETI - Forte odore di gas nell'area vicino a Porta d'Arce, a Rieti, intervento dei vigili del fuoco.

Dalla zona sono giunte alcune segnalazioni per l'odore di gas, sono in corso le verifiche su eventuali perdite e per la eventuale messa in sicurezza. L'area è quella che, da Porta d'Arce arriva verso viale Maraini.