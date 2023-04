Rieti, manomette il contatore del gas: denunciato per furto aggravato dai carabinieri

Lunedì 3 Aprile 2023, 12:11







RIETI - I Carabinieri della Stazione di Cantalice hanno denunciato in stato libertà alla Procura della Repubblica di Rieti un sessantenne di origine irachena residente in Cantalice, per furto aggravato.

Avuta la segnalazione, da parte dell’impresa che gestisce la fornitura del gas, su sospette anomalie nel consumo da parte di un’utenza, in breve tempo, sono riusciti ad accertare che il contatore era stato abilmente manomesso.

È in corso, con l’ente erogatore, la quantificazione esatta dell’importo del gas illecitamente sottratto negli ultimi 5 mesi.