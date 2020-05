RIETI - Controlli dei vigili del fuoco su un'auto alimentata a gas, area isolata.



Intervento dei vigili del fuoco, intorno alle 10.30, in via delle Orchidee. In particolare, attenzione concentrata su un'auto, una Renault Scenic, alimentata a gas. Intorno si avvertiva odore di gas.I vigili hanno isolato un breve tratto della strada per precauzione, durante l'intervento per la messa in sicurezza.