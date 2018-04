di E.F.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIETI - Non pagare la bolletta del gas per i servizi di erogazione ad uso domestico potrebbe sicuramente rappresentare un allettante risparmio nell’ambito del bilancio economico familiare, ma il rischio è di finire in tribunale. E’ quanto in sostanza accaduto ad un 53enne reatino chiamato a rispondere - davanti al giudice Auriemma - di furto aggravato e continuato in quanto scoperto, in seguito a querela, a rifornire abusivamente la propria abitazione di gas metano sottratto però alla rete pubblica. Un reato con una...