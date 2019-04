© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «In precedenza mi chiedevo dove fossero finite le vecchie e gloriose garitte dei vigili urbani, un amico che ha letto l’articolo mi ha inviato alcune foto che mostrano dove sono attualmente», inizia così la nota dell'ex consigliere circoscrizionale Sauro Casciani che prosegue «Fanno bella mostra, allineate e coperte, esattamente nel piazzale del comando dei vigili Urbani di via della Foresta, un “bello spettacolo” per tutti i cittadini; non so da quanto tempo siano lì, ma presuppongo da molto considerato lo stato in cui si trovano, sono insieme ad altro materiale non bene identificato, forse sacchetti di plastica, ormai degradati, di sale o di ghiaia».«La più bella sorpresa si trova però dietro le garitte, materiale di ogni genere e rovi a non finire - continua Casciani - In uno stato altamente degradato versa il piazzale dove rovi e sporcizia fanno da padroni, possibile che nessuno se ne accorga? Sembra quasi che il corpo dei vigili urbani sia per essere smantellato. La vecchia edicola di Piazza Marconi, ormai chiusa da moltissimo tempo, rafforza l’idea, agli occhi del cittadino, di un lento declino del corpo dei vigili. Ma quel chiosco è di proprietà del Comune o i contribuenti ci pagano l’affitto? Spero che l’assessore competente provveda a sistemare le questioni e risponda alla domanda».