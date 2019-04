© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - I Queen sono senza dubbio una delle band più influenti per la storia del rock e, anche dopo più di vent’anni dalla scomparsa di Freddie Mercury, continuano ad appassionare i fans di tutte le età. La loro musica rivivrà anche al Be’er Sheva, domani sera, grazie alla cover band “Garden Lodge”, ospite di questo Friday Night Live.Un quintetto proveniente da Roma, che ha scelto di reinterpretare dei brani non facili, come quelli dei Queen, attraverso i concerti. Nel loro curriculum si annoverano anche tre partecipazioni all’evento “Freddie For A Day”, che si tiene in Svizzera, durante il quale hanno condiviso il palco con altre cover band dei Queen provenienti da tutto il mondo.Un’occasione, quella di domani (venerdì 19 aprile) alle 22.30, per riscoprire degli evergreen come “We Will Rock You”, “Don’t Stop Me Now” e l’incantevole “Bohemian Rhapsody”, che ha dato il titolo al film premio oscar, diretto da Bryan Singer.