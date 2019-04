RIETI - Chiusa la galleria Colle Giardino in direzione Rieti.



Sono infatti in corso lavori sulla volta, per cui la circolazione, per chi proviene da Roma, viene deviata sulla Salaria vecchia. E a rendere il traffico fortemente rallentato, anche la chiusura, in mattinata, dell'uscita verso la Rieti Terni a causa dell'incidente. Una mattinata di traffico in diverse zone della città, con un tamponamento (senza conseguenze per le persone) in viale Matteucci. © RIPRODUZIONE RISERVATA