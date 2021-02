Gabriele Di Leginio lascia il Real Sebastiani: «Grazie a tutti, vi auguro il meglio». In segreteria c’è Simona Reisoni

RIETI - Real Sebastiani Rieti comunica la rescissione consensuale del rapporto con Gabriele Di Leginio, che all’interno dell’organigramma societario ricopriva il ruolo di direttore generale.

«Lascio per motivi strettamente personali, non è stato di certo un momento favorevole sotto l’aspetto familiare – dichiara Di Leginio -, ma prima di salutare vorrei rivolgere un ringraziamento speciale alla proprietà e a tutta la grande famiglia del Real Sebastiani Rieti per l’opportunità e il tempo che mi è stato concesso all’interno della struttura organizzativa. Auguro a tutti il meglio e, soprattutto, il raggiungimento di traguardi sportivi sempre più importanti e prestigiosi».

«A Gabriele va un sentitissimo ringraziamento da parte della famiglia Pietropaoli a nome di tutti i componenti della società, nonché l’augurio delle migliori fortune professionali e personali - si legge nella nota del club - Con l’occasione, il Real Sebastiani Rieti vuole congratularsi con Gabriele e la sua compagna Rosita per la nascita del piccolo Leonardo, un raggio di sole arrivato in un momento assolutamente buio per la famiglia Di Leginio dopo la prematura ed improvvisa scomparsa di papà Edoardo».

Il Real Sebastiani Rieti, inoltre, comunica di aver affidato la gestione della segreteria alla signora Simona Reisoni, «alla quale oltre a dare il benvenuto, auguriamo un buon lavoro».

