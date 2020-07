Rieti, Futureate, primo nucleo “polisportiva” grazie all’ingresso di sei società reatine

RIETI - Prosegue incessante il lavoro del consorzio Futureate alla ricerca di nuove sinergie per il futuro. Oltre al discorso relativo alla gestione degli impianti sportivi, uno degli asset principali del progetto che continua a muovere passi significativi, il consorzio ha deliberato nel Cda che si è tenuto ieri, giovedì 23 luglio, l'ingresso di sei nuove società, di discipline differenti, che andranno a formare il primo nucleo del progetto "polisportiva" , confermando la chiara volontà di inclusione e cooperazione con le varie realtà sportive cittadine.

Si tratta della Asd Sporting Rieti (calcio), della Asd Ginnastica Rieti (ginnastica ritmica) e della società di pattinaggio Polisportiva Ardita Rieti, Asd Veloce Club, Asd Pattinaggio Rieti, Asd Rieti in line. Futureate dunque si prepara ad allargare il proprio sostegno non solo allo sport professionistico o semiprofessionistico, ma anche a realtà dilettantistiche che ogni giorno garantiscono ai giovani possibilità di praticare l'attività sportiva con istruttori qualificati e professionisti del settore.

«Questo è solo il primo step di ampliamento - dichiara il presidente di Futureate Federico Rinaldi - di un progetto nato ormai 6 mesi fa che è continuato sotto traccia, durante il lockdown. Nei mesi in stand by, abbiamo messo in pratica strategie che si stanno materializzando in questi giorni. L'entrata di queste sei società che è solo l'inizio di un'operazione più ampia, dimostra quanto già detto nella nostra presentazione del 15 febbraio scorso; le porte del consorzio sono aperte a tutti e che stiamo costruendo davvero un player competitivo che traguarda le fattezze di una polisportiva».

