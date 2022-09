Rieti, incontro tra Diego Fusaro ed Emanuele D'Agapiti oggi a piazza San Rufo

RIETI - Un dialogo a due sulla complessità dell'attualità, tra il filosofo, saggista e opinionista Diego Fusaro e l'attore sabino e poeta Emanuele D'Agapiti.



È l'incontro in programma per questo pomeriggio a Rieti, in piazza San Rufo alle 19, nell'ambito della seconda edizione del Festival delle Arti e della Musica promossa da Misericordia di Rieti, Fratres e Musikologiamo.