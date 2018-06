di Raffaella Di Claudio

RIETI - Ottomila euro in contanti e numerosi oggetti in oro il cui valore non è stato ancora quantificato. E’ il bottino del furto messo a segno in una villetta di Magliano Sabina, venerdì dopo le 21. I proprietari, due pensionati, hanno sporto denuncia ieri presso la stazione dei carabinieri di Magliano, dopo aver avuto modo, nel fine settimana, di quantificare con esattezza quanto trafugato dai ladri. I malviventi, secondo le ricostruzioni operate dagli inquirenti, avrebbero approfittato dell’assenza dei...