Mercoledì 5 Aprile 2023, 00:10

RIETI - La tipologia del raggiro è più o meno sempre la stessa e spesso va a segno. Nel mirino, soprattutto persone anziane, sole in casa e prese alla sprovvista. Ancora una truffa, questa volta in Sabina, a Ginestra, nel Comune di Monteleone Sabino. Un finto idraulico tuttofare riesce a portare via dalla casa di una donna alcuni preziosi. L’ennesimo, odioso, episodio è quello capitato a una 85enne che, al momento dell’arrivo alla porta del malvivente, si trovava da sola.

La vicenda. L’uomo si è presentato all’abitazione dell’anziana, forse sapendo che la donna era sola in casa, asserendo - con fare sbrigativo e deciso - che doveva effettuare un controllo delle tubazioni dell’acqua che, a suo dire, avrebbero presentato problemi da risolvere con il suo intervento. Così, con il fittizio pretesto di controllare la linea e i tubi dell’acqua, l’uomo si è spostato e mosso nelle varie stanze dell’appartamento riuscendo, con rapidità, a portare via diversi monili in oro. La donna forse, fiutato l’inganno, ha mostrato agitazione e sospetto, circostanza che poi, probabilmente, ha portato il truffatore ad allontanarsi rapidamente dall’abitazione. La donna è stata poi raggiunta da una pattuglia dei carabinieri, quindi, essendo in stato di forte agitazione, è stato necessario anche l’intervento dei sanitari del 118 per un controllo, fortunatamente senza riscontrare criticità. Immediatamente sono state perlustrate le vie limitrofe e i dintorni di Ginestra, nel tentativo di rintracciare il malvivente di cui era stata fornita alle forze dell’ordine una sommaria descrizione fisica dall’85enne sabina che, nonostante quegli attimi di tensione e paura, è riuscita a tenere i nervi saldi. Del truffatore-idraulico però, al momento, nessuna traccia, nonostante i ripetuti controlli anche nei comuni limitrofi.

Il precedente. Analoga truffa era stata tentata a Rieti alcune settimane fa, con il solito tuttofare-riparatore che - sversando dell’acido in un lavandino - aveva tentato di stordire la padrona di casa. Il casuale ritorno del marito e la sua richiesta di esibire la tessera di servizio aveva messo il truffatore in fuga. Le raccomandazioni delle forze dell’ordine sono di chiedere di mostrare tesserini di servizio, evitare di aprire la porta, avvisare subito un parente o un familiare e soprattutto segnalare situazioni o persone sospette a carabinieri e polizia.