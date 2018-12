© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L’allarme era scattato il giorno di Natale ma i proprietari, che al momento non vivono nella villetta attualmente in ristrutturazione, sono tornati in Sabina solo il 27 dicembre. La casa si trova in località Pisciarello, tra Talocci e Coltodino, zona che nelle ultime settimane è stata oggetto di diversi tentativi di furto, alcuni andati a segno anche se per bottini magri. Quando è tornata a casa, la coppia di coniugi si è imbattuta in una scena che ricordava il set di un film dell’orrore. Sul pianerottolo e sui muri c’erano copiose tracce di sangue. I proprietari spaventati hanno chiamato i carabinieri che hanno effettuato i primi rilievi appurando che il vetro di un infisso era stato rotto, forse nel tentativo di consumare un furto poi non riuscito. Il danneggiamento ha fatto saltare l’allarme scatenando la reazione del cane da guardia della coppia. Mettendo insieme gli elementi, quindi, la versione più plausibile dell’accaduto sembra essere quella che l’animale abbia provato a mettere in fuga i malintenzionati, ma poi tentando di entrare all’interno dell’abitazione si sia ferito nel vetro rotto. Da qui il sangue e lo scenario apocalittico scoperto dai padroni di casa.