RIETI - Tentato furto al locale Be'er Sheva, in via dei Pozzi, nella zona centrale di Rieti. Nella mattina, i titolari hanno trovato il cancello divelto, con i ladri che sono probabilmente poi entrati nel cortile, ma non hanno poi raggiunto l'interno del locale. Sono stati chiamati i carabinieri che faranno luce sul tentato furto.