Rieti, entra al supermercato e ruba generi alimentari per poi allontanarsi

RIETI - Eurospin… la spesa intelligente, ma questa volta anche indebitamente gratuita. Approfittando dell’orario con minore afflusso di clientela – erano circa le 14 della scorsa giornata – un uomo ha pensato bene di fare spesa senza poi pagare. E’ quanto accaduto presso il supermercato Eurospin di via Emilio Greco, al Nucleo industriale, dove un soggetto non ancora identificato, una volta entrato nel supermercato si è impossessato di generi alimentari vari per poi allontanarsi senza passare per le casse né pagare. Uscito fuori nell’area del parcheggio è stato poi visto dileguarsi in auto. A segnalare l’accaduto il titolare del market che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per poi denunciare il furto.