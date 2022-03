Lunedì 14 Marzo 2022, 00:10

RIETI - Furto nella notte tra sabato e domenica al supermercato Conad a Montopoli di Sabina, in via Ferruti, località Fuori Dazio. I malviventi si sono introdotti nel supermercato intorno alla mezzanotte, puntando direttamente al contante nelle casse: fortunatamente poche centinaia di euro, dal momento che la sera dopo la chiusura resta ben poco, se non un po’ di contante per la riapertura del giorno dopo. I ladri pare si siano introdotti passando da uno degli ingressi principali, dopo averlo forzato. Non è chiaro se sia stato l’allarme o qualcuno che si è accorto a darne notizia (il supermercato è in una zona con case e palazzi ed è molto in vista). Sul posto i carabinieri della Compagnia di Poggio Mirteto, che hanno iniziato i rilievi e subito avviato le indagini sulle quali vige il massimo riserbo. Si lavora anche sulle telecamere in zona.

Passo Corese. Dopo alcune decine di minuti, furto di preziosi anche al Compro oro di Passo Corese. I militari della Compagnia mirtense indagano per capire se c’è correlazione tra i due accadimenti. Tornando al furto nel supermercato di Montopoli, non è la prima volta che viene preso di mira dai malviventi. Nel novembre 2019, ci fu un furto con esplosione sempre nella notte, quando il supermercato si chiamava EmmePiù. In quel caso una banda fece esplodere la cassa portavalori ancorata al muro dell’esercizio commerciale e contenente l’intero incasso di giornata (oltre 10mila euro), con l’esplosione che si udì a oltre un chilometro di distanza.