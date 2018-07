di Emanuele Faraone

RIETI - Avevano accatastato rame per tutta la notte ma al momento di portarlo via si sono trovati faccia a faccia con la guardia giurata che li ha messi in fuga. Maxi furto sventato all' interno dello stabilimento dell'ex Solsonica nella scorsa nottata. In due - fornitissimi di attrezzature da scasso e da taglio- si sono introdotti nello stabilimento industriale dalla parte meno illuminata tranciando cavi e fili contenenti rame. Il controllo del vigilantes però ha mandato all'aria i piani.

Domenica 1 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:51



© RIPRODUZIONE RISERVATA