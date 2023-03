Rubato rame per oltre 200mila euro al nucleo industriale

RIETI - Clamoroso furto al nucleo industriale reatino di Santa Rufina. Rubato rame per oltre 200mila euro. Un colpo ad arte messo a segno nella notte tra venerdì e sabato in via Benito Graziani presso una ditta di demolizioni. I ladri si sono introdotti dall"esterno tagliando una rete metallica. una volta dentro dalla ditta di demolizioni sono state rubate attrezzature da lavoro poi i ladri approfittando del fatto che nello stesso stabile è ubicata una ditta di impiantistica hanno bucato la parete per compiere il maxi furto di rame. Rilievi, accertamenti e indagini da parte dei carabinieri.