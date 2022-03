Rieti, ruba una carta Bancomat e fa acquisti: denunciata dalla polizia

RIETI - La Squadra Mobile della Questura di Rieti ha denunciato in stato di libertà una donna, di 35 anni, per il reato di furto ed indebito utilizzo di carte di credito.

Le indagini della Polizia di Stato hanno preso il via dopo che una donna, che dapprima aveva sporto una denuncia di smarrimento di alcuni documenti e della sua tessera bancomat, si era resa conto che, utilizzando proprio il suo Bancomat, erano stati effettuati diversi pagamenti in una tabaccheria del centro cittadino di Rieti.

Gli Agenti della Polizia di Stato hanno visionato alcuni filmati di videosorveglianza presenti nell’area dell’esercizio commerciale, riuscendo ad individuare una donna che, negli orari compatibili con l’utilizzo della carta di credito, aveva raggiunto la tabaccheria in bicicletta per effettuare gli acquisti con il Bancomat rubato.

La donna, riconosciuta dagli Agenti della Squadra Mobile come una 35enne reatina già resasi responsabile in passato di analoghi reati compiuti con il medesimo modus operandi, è stata denunciata alla locale Autorità Giudiziaria per i reati di furto e di indebito utilizzo del Bancomat.