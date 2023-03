Tentano di rubare un'autovettura, arrestati dalla polizia

RIETI - Gli Agenti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Rieti hanno arrestato due uomini di nazionalità georgiana, per il tentato furto di una autovettura.

Gli Agenti della Polizia di Stato impegnati nei servizi di prevenzione e repressione dei reati hanno notato, in pieno centro cittadino, due uomini: uno a bordo di una autovettura, che poi si è rivelato un veicolo preso a noleggio, ed un altro che armeggiava sullo sportello di una autovettura regolarmente parcheggiata a bordo strada.

Il pronto intervento degli Agenti della Polizia di Stato ha permesso di bloccare ed identificare i due uomini, che, nel frattempo, alla vista della Volante, si erano dati a precipitosa fuga, per due cittadini georgiani di 36 e 29 anni, domiciliati nella Capitale, già gravati di pregiudizi di Polizia per aver commesso reati contro il patrimonio.

Le perquisizioni personali, estese all’autovettura in uso ai due stranieri, effettuate dagli Agenti della Polizia di Stato hanno consentito di rinvenire e sequestrare alcune chiavi di autovetture alterate ed altri oggetti normalmente utilizzati per la forzatura di portiere e finestrini di veicoli, nonché, addirittura, un calco in alluminio per la contraffazione di chiavi, evidenziando, in particolar modo, la loro abituale attività illecita.

I due stranieri sono stati, pertanto, arrestati nella flagranza del reato di tentato furto di autovettura e messi a disposizione della locale Autorità Giudiziaria.