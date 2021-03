Si allontana da casa per pochi minuti, al rientro scopre il furto, indaga la polizia

RIETI - Furto con fuga “last minute” nel pomeriggio di ieri nel quartiere di Quattro Strade. Al rientro in casa poco dopo le 16, in un appartamento di via Lama, una donna si è immediatamente accorta che la serratura della porta d’ingresso era stata manipolata. Preoccupata, e non riuscendo più a fare rientro, ha allertato i vigili del fuoco e la polizia intervenuta con uomini e mezzi della Squadra volante.

Una volta all’interno dell’abitazione l’amara sorpresa: l’appartamento era stato visitato dai ladri che, con ogni probabilità, si erano dileguati soltanto pochi istanti prima. Infatti all’esito di una primaria ricostruzione effettuata dagli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico la donna si sarebbe allontanata da casa per circa 20 minuti, tempo che evidentemente è stato sufficiente ai malviventi per intrufolarsi nella casa, rovistare in ogni angolo e racimolare un magro bottino venendo poi forse disturbati dall’intervento dei poliziotti e quindi messi in fuga.

