RIETI - I suoi amici avevano regolarmente pagato quanto acquistato in un negozio lui invece - dimenticanza oppure no - non è passato alla cassa per pagare le due magliette prese. Sono intervenute due pattuglie della Squadra volante della questura di Rieti per gli accertamenti del caso nel pomeriggio di ieri presso il centro commerciale Perseo poco dopo le 17. Nel mirino del personale addetto alla sicurezza interna un giovane cittadino straniero cui sono state chieste (in lingua inglese) spiegazioni circa quelle due magliette prese da un negozio di abbigliamento senza poi passare alla cassa. Quanto accaduto non è sfuggito al personale presente all'interno dell'attività commerciale nè al varco munito di sensori così da richiedere l'intervento degli addetti alla sorveglianza i quali, successivamente, hanno richiamato sul posto gli operatori di polizia. Il giovane per gli accertamenti di circostanza è stato condotto in Questura.