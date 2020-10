RIETI - Furto in pieno giorno nel parcheggio del centro commerciale Perseo (foto d’Archivio). Vittima una donna che, dopo aver fatto la spesa al supermercato, è stata avvicinata da un individuo. Lei era entrata in auto e stava per lasciare il parcheggio, quando l’uomo bussandole al finestrino, l’ha invitata a scendere, facendole notare che probabilmente aveva perso dei soldi nel caricare la spesa nel bagagliaio. La donna è scesa per verificare e, mentre, rassicurava l’uomo, dicendo che i soldi per terra, qualche spicciolo, non erano i suoi, un complice, rapido, era già entrato in azione aprendo lo sportello del lato passeggero e portando via la borsa, con portafogli, documenti, cellulare, chiavi di casa e dell’auto. «È avvenuto tutto in un lampo - racconta la donna. - Non sapevo cosa fare, non avevo il telefono e non volevo allontanarmi per paura che mi rubassero l’auto. Poco dopo è arrivato un uomo che ha parcheggiato vicino a me, al quale ho chiesto di poter fare una telefonata al 113. Rapidamente giunti sul posto, i poliziotti hanno chiesto un identikit dell’uomo. È stata una sensazione spiacevole, che ho voluto raccontare con la speranza che tutti stiano accorti e che a nessuno capiti quanto successo a me».

