RIETI - I carabinieri della stazione di Capena hanno arrestato un 42enne di origini campane, già con precedenti, per furto aggravato su autovettura. I militari, impegnati negli ordinari servizi di controllo del territorio, sono intervenuti su richiesta di un cittadino, che aveva da poco subito il furto dello stereo dalla propria autovettura, parcheggiata presso un noto centro commerciale del posto. Nel corso delle verifiche i carabinieri hanno sorpreso l'uomo mentre si aggirava tra altre auto in sosta con delle forbici da elettricista. L'immediata e successiva perquisizione di un camion, risultato essere nelle disponibilità del malvivente, ha consentito di rinvenire lo stereo, due barre portapacchi e una borsa contenente oggetti personali, quest'ultima trafugata da un'altra auto in sosta che era stata precedentemente forzata. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari, mentre l'uomo accompagnato presso il carcere di Rieti a disposizione dell'autorità giudiziaria.